Il nuovo film della saga horror-comedy ha ottenuto un punteggio molto basso su Rotten Tomatoes, segnando un debut difficile. Dopo tredici anni, il film torna con quasi tutto il cast originale, ma le recensioni della critica sono state negative. Le valutazioni pubblicate sugli aggregatori sono state principalmente sfavorevoli, evidenziando un’accoglienza fredda da parte dei recensori. La pellicola ha incontrato difficoltà nel convincere pubblico e critica.

Dopo tredici anni di assenza, Scary Movie torna nelle sale con il cast storico quasi al completo. L'entusiasmo dei fan, però, si scontra con le prime recensioni della critica, che hanno accolto il reboot con giudizi piuttosto severi e un debutto complicato sugli aggregatori. Per oltre un decennio è stato uno di quei franchise che sembravano destinati a restare congelati nella memoria collettiva dei primi anni Duemila, poi, all'improvviso, il telefono ha ricominciato a squillare. Scary Movie è tornato. E come ogni rimpatriata che si rispetti, tra nostalgia e aspettative, qualcuno ha festeggiato mentre qualcun altro ha rimpianto i vecchi tempi. Un ritorno atteso che non convince tutti Quando è stato annunciato il nuovo capitolo della celebre saga parodistica, molti appassionati hanno accolto la notizia con entusiasmo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Scary Movie 6 divide la critica: il ritorno della saga parte su Rotten Tomatoes con un punteggio davvero basso

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