Netanyahu chiude il fronte con l' Iran | Ma continueremo ad avanzare in Libano

Il primo ministro israeliano ha annunciato la fine dei combattimenti con l’Iran, affermando che il fuoco si è interrotto dopo aver colpito obiettivi ritenuti legati al regime di Teheran. Tuttavia, ha dichiarato che le operazioni continueranno in Libano, senza specificare ulteriori dettagli. La dichiarazione si riferisce a un’interruzione delle ostilità in risposta a precedenti attacchi e si concentra sulla volontà di proseguire le azioni militari in determinate aree.

"Attualmente il fuoco è cessato, perché dopo aver colpito il regime terroristico di Teheran, esso ha smesso di attaccarci. Israele ha il pieno diritto all'autodifesa e lo eserciterà ogni volta che sarà necessario". "Abbiamo sventato la minaccia nucleare iraniana - ha dichiarato il primo ministro. 🔗 Leggi su Today.it

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Netanyahu lists his 5 DEMANDS for Iran peace deal

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