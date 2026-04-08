Durante la prima giornata di una tregua di due settimane in Iran, il premier israeliano ha annunciato l’intenzione di proseguire con i bombardamenti nel Libano, ignorando la pausa concordata. Nonostante l’accordo, le operazioni militari sono aumentate, con un’intensificazione degli attacchi nella regione. Le autorità israeliane hanno dichiarato che continueranno a colpire obiettivi nel Libano, senza fare riferimento a restrizioni imposte dalla tregua.

Neanche il cessate il fuoco di due settimane in Iran è sufficiente per placare Benjamin Netanyahu. Nella prima giornata di tregua, infatti, Israele intensifica gli attacchi sul Libano come mai prima d’ora. Un’ondata di raid ha colpito Beirut, con diversi quartieri della città coinvolti, dal centro al lungomare. E anche zone molto popolose. Inevitabile il panico tra le strade della capitale libanese, con i testimoni che parlano di “scene apocalittiche” per gli edifici distrutti e le colonne di fumo che si sollevano in più punti della città. Secondo alcune fonti mediche si registrano già almeno 112 morti e 837 feriti, con diversi cadaveri tra le strade. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Libano, Netanyahu se ne frega del cessate il fuoco e prova a far saltare la tregua in Iran: “Continueremo a bombardare”

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Pregate per noi. Pregate per il Libano. Perché in questo momento non sappiamo cosa succederà dopo: quale quartiere, quale edificio, quale strada, quale auto di passaggio. Siamo qui seduti a guardare le nostre vite crollare davanti ai nostri occhi, impotenti. ( x.com