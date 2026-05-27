Alessandro Nesta torna ad allenare, firmando un contratto biennale con l’Avellino. Dopo trent’anni dalla sua ultima presenza nel settore, l’ex difensore assume la guida della squadra di Serie B. La sua nomina è stata ufficializzata questa settimana, portando una figura di grande esperienza nel club. Nesta ha iniziato la carriera di allenatore pochi anni fa, dopo aver concluso la carriera da calciatore.

A trent’anni dalla sua ultima apparizione al Partenio, l’ex difensore riparte dalla Serie B con un contratto biennale. L’obiettivo: far sognare una piazza ambiziosa. L’Avellino e Alessandro Nesta si stringono di nuovo la mano, a trent’anni esatti di distanza. L’ultima volta che l’ex difensore calpestò l’erba del Partenio-Lombardi era il 28 agosto 1996, in un Avellino-Lazio di Coppa Italia. All’epoca ventenne, giocava terzino destro, finché un silenzioso Zdenek Zeman non gli profetizzò il futuro calcistico: « Devi fare il centrale ». Il resto, tra Champions League, scudetti e un indimenticabile Mondiale, è storia dello sport. LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A Oggi, quel ragazzo divenuto leggenda torna in terra irpina per sedersi in panchina. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Il ritorno del Campione: Alessandro Nesta è il nuovo allenatore dell’Avellino

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