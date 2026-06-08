Nesta ha dichiarato che dopo la sua esperienza con la Nazionale si è creato un vuoto nel calcio italiano. Ha inoltre affermato che il Milan ha bisogno di un nuovo direttore sportivo per scegliere il nuovo allenatore. Queste parole sono state pronunciate in un’intervista in cui ha commentato la situazione attuale del calcio nel paese e le esigenze di alcune squadre di vertice.

Nesta, ex difensore ed ora allenatore, ha parlato così dello stato del calcio italiano e ha lanciato anche qualche battuta sul Milan. Alessandro Nesta si trova negli Stati Uniti con altre leggende azzurre. A New York ha ricevuto grande affetto e, oltre al Mondiale ormai imminente, ha parlato del Milan, la squadra in cui ha brillato. La Gazzetta dello Sport ha raccolto le sue parole. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano SORPRESO DALL’AFFETTO « In realtà non più di tanto, perché avendo vissuto e giocato in Nord America conosco benissimo il calore dei nostri connazionali. Essere qui era un atto dovuto dopo la delusione Mondiale, abbiamo risposto subito presente alla “convocazione” del presidente Infantino ». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Nesta non ha dubbi: «Dopo la mia Nazionale c’è stato un vuoto. Milan, serve un nuovo ds per scegliere l’allenatore»

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Rio Ferdinand non ha dubbi: Nesta era più forte di me, ma il più grande è stato BaresiL'attuale opinionista inglese ha vinto 6 Premier League, 6 Community Shield, 3 Coppa di Lega inglese, 1 Coppa Intertoto UEFA, 1 Champions League e 1 Mondiale per club. Nesta, invece, ha vinto 3 Coppa ... tuttomercatoweb.com