Il Milan sta cercando un nuovo direttore sportivo mentre si aspetta aggiornamenti sull’arrivo di Rangnick come allenatore. La società sta valutando diversi nomi nella lista presentata dal proprietario. La decisione su questa posizione è ancora in fase di definizione, mentre il percorso per completare lo staff tecnico e dirigenziale prosegue.

In una normale programmazione di un club di calcio, allenatore e direttore sportivo dovrebbero andare di pari passo. Nel senso che è consigliabile evitare di mettere sotto lo stesso due figure senza punti di contatto, magari soltanto perché - presi uno alla volta - rispecchiano i parametri del club. Nel caso del Milan, questo aspetto potrebbe essere risolto dall'arrivo di Rangnick: se, come esige lui, da d.t. avrà carta bianca decisionale, potrà scegliere sia l'allenatore sia il direttore sportivo. Cercando quindi di mettere insieme due figure compatibili. Questa è la premessa concettuale. Poi c'è la nuda cronaca, dove diciamo che le certezze non abbondano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non solo Rangnick e l'allenatore, al Milan serve anche un ds. Tutti i nomi nella lista di Cardinale

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