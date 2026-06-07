Il Milan non ha ancora deciso quale tra Gimenez e Nkunku sarà presente nella prossima formazione. La squadra, tuttavia, attualmente si trova senza un allenatore, un direttore sportivo e un amministratore delegato. La decisione sulla scelta tra i due giocatori resta quindi in sospeso, in attesa di ulteriori sviluppi. La situazione organizzativa del club è ancora vuota, senza figure di vertice o staff tecnico.

A Casa Milan manca tutto. Non c’è un amministratore delegato, non ci sono direttori tecnici né sportivi, non c’è un allenatore. La settimana che si apre porta con sé la speranza che l’arrivo di Gerry Cardinale a Milano possa finalmente sbloccare le questioni apicali che tengono il club in una sorta di limbo decisionale. Ma anche quando la struttura dirigenziale sarà definita, resterà da costruire una stagione intera e il mercato, già in ritardo, dovrà rispondere a domande che oggi nessuno è ancora in grado di formulare con certezza. Una di queste riguarda il futuro di Santiago Giménez e Christopher Nkunku: secondo il Corriere dello Sport, uno dei due potrà restare a Milanello, ma la parola finale spetterà al nuovo tecnico. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Il Milan terrà uno tra Gimenez e Nkunku: ma senza allenatore, senza ds e senza ad, la scelta è ancora sospesa nel vuoto

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