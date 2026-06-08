Nessuno reclama la sua eredità i beni del morto finiscono in mano allo Stato

Dopo più di quindici anni dalla morte del proprietario, i beni immobili situati in provincia di Modena sono stati assegnati definitivamente allo Stato. Nessuno ha presentato richiesta di eredità, quindi i beni sono passati in proprietà pubblica. La procedura si è conclusa con l’acquisizione definitiva, senza contestazioni o opposizioni. I beni rimarranno di proprietà pubblica in assenza di eredi legittimi o volontà di rivendica.

Dopo oltre quindici anni dalla morte del proprietario, un patrimonio immobiliare situato in provincia di Modena è stato definitivamente acquisito dallo Stato. Lo ha stabilito il giudice tutelare del Tribunale di Modena, che ha dichiarato l’« eredità vacante » di un uomo deceduto nel marzo 2009 in provincia di Reggio Emilia, chiudendo una vicenda successoria rimasta aperta per anni in assenza di eredi. La legge che consente allo Stato di subentrare. La decisione si basa sull’articolo 586 del Codice civile, che disciplina i casi in cui una persona muore senza lasciare eredi legittimi o testamentari. La norma prevede infatti che, trascorsi i termini previsti dalla legge senza che alcuno accetti l’eredità, il patrimonio venga automaticamente devoluto allo Stato. 🔗 Leggi su Open.online

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Ele fez sua esposa cuidar da amante grávida, ela deixou papéis de divórcio. Ele se arrepende.

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