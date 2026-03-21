Il 21 marzo 2026, nella regione Lombardia, Matteo Luigi Bianchi è stato ufficialmente incaricato di prendere il posto di Umberto Bossi alla Camera dei Deputati, nel collegio plurinominale Lombardia 2. La sua nomina segue la scomparsa del precedente deputato, e si tratta di una sostituzione che ha attirato attenzione per la sua importanza politica. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori commenti pubblici.

Varese, 21 marzo 2026 – Sarà Matteo Luigi Bianchi a subentrare alla Camera nel seggio del collegio plurinominale Lombardia 2, vacante dopo la morte di Umberto Bossi. La carriera politica. Bianchi, classe 1979, è nato a Milano ma è cresciuto in provincia di Varese, a Morazzone, paese in cui è stato sia sindaco sia assessore. Inoltre, è stato segretario provinciale della Lega e candidato sindaco anche per il capoluogo, alle elezioni amministrative del 2021, dove venne però battuto dal candidato del centrosinistra, Davide Galimberti. Bianchi era già stato parlamentare della Lega nella passata legislatura, marzo 2018-ottobre 2022, eletto nel collegio di Gallarate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Matteo Luigi Bianchi, il deputato che subentra a Bossi: “Ma nessuno è degno della sua eredità”

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