Remigration day Mastella | Nord contro l’inclusione ma reclama mano d’opera per le aziende

Oggi si è tenuto il Remigration Day, un evento che ha visto coinvolti diversi esponenti politici e associazioni. Durante la manifestazione, un rappresentante ha dichiarato che alcune persone nel Nord Italia si oppongono all’inclusione, ma allo stesso tempo chiedono manodopera qualificata per le aziende della regione. La discussione si è concentrata sulla relazione tra politiche di integrazione e necessità occupazionali.

“Sono per un’inclusione intelligente che possa aiutare le imprese italiane. Quelli del Nord che sono contro l’inclusione sono gli stessi che reclamano persone che lavorino nelle loro aziende”. Lo ha dichiarato Clemente Mastella, intervenuto a Napoli all’iniziativa ‘Verso il Centro’ promossa da Gaspare Saturno, presidente di Liberi per l’Italia. Sit-in di Forza Italia a Milano pro-integrazione. Atrous: "Basta con la politica da influencer" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Remigration day, Mastella: "Nord contro l’inclusione, ma reclama mano d’opera per le aziende" Notizie correlate Caronno: bici e monopattini ritrovati, ma nessuno li reclamaCasa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. Parco Adda Nord: le aziende agricole diventano scuole all’apertoIl Parco Adda Nord e la Regione Lombardia stanno accelerando sulla formazione ambientale, estendendo il raggio d’azione del progetto Territorio, una...