Durante una puntata di Domenica In, si è verificata una lite tra il cantante e il regista. Secondo quanto rivelato, nessuno dei due avrebbe mai conosciuto le vere ragioni dello scontro. Un aneddoto racconta di parole dure e tensione palpabile dietro le quinte, ma entrambe le parti sembrano aver mantenuto segrete le cause precise del diverbio. La vicenda resta avvolta da un alone di mistero, senza chiarimenti ufficiali.

Un aneddoto frizzante su una lite dietro le quinte di Domenica In tra il cantante Toto Cutugno e il regista Gianni Boncompagni, con dei retroscena segreti che nessuno dei due ha mai saputo. È quanto emerge dalle parole di Irene Ghergo, che ha raccontato alcuni dei momenti più divertenti e surreali della sua carriera di autrice televisiva in una lunga intervista al Corriere della Sera, ricca di retroscena sulla televisione italiana degli anni ’80. Irene Ghergo ha lavorato a programmi che hanno segnato più di un’epoca: Grande Fratello, Non è la Rai, Buona Domenica e altre ancora. Nel suo racconto, emerge non solo la macchina produttiva della TV di quegli anni, ma anche il caos creativo e le tensioni dietro le quinte di trasmissioni come Domenica In, dove decisioni last minute e cambi di conduttori erano tutt’altro che rari. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Nessuno dei due ha mai saputo la verità”: il clamoroso retroscena sulla lite tra Toto Cutugno e Boncompagni

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