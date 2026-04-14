I rischi della chirurgia estetica, i figli illegittimi e l’immancabile cronaca rosa. Nella nuova puntata de La Volta Buona si parla di tutto e di più, come sempre con la consueta leggerezza che però non è mai superficialità. Caterina Balivo guida la puntata con sicurezza, alternando ritmo e momenti più riflessivi. Non manca la componente emotiva: la conduttrice si espone, commenta e partecipa, contribuendo a rendere il racconto più diretto e coinvolgente. Tra gli ospiti, spicca la presenza di Valentina Persia che, sempre con la battuta pronta, è capace di dare vivacità al dibattito. Accanto a lei, Tommaso Zorzi, tornato in studio dopo le ottime performance della settimana sanremese.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle 14 aprile: Caterina Balivo lacrime e mani tra i capelli (8), il figlio di Toto Cutugno sorprende (7)

La Volta Buona, pagelle 2 aprile: la richiesta del figlio di Caterina Balivo (8), Corinne Clery punge (8)Giovedì pomeriggio all’insegna della cronaca rosa, tra tradimenti, confessioni a cuore aperto e parentesi musicali a La Volta Buona.

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