Durante un'intervista televisiva, un ex presidente del consiglio ha condiviso una vicenda privata riguardante il suo rapporto con il figlio. Ha dichiarato che la situazione familiare è difficile e che nessuno conosceva questa parte della sua vita, lasciando emergere un aspetto finora sconosciuto. La rivelazione riguarda un episodio personale che non era mai stato reso pubblico prima d'ora.

Giuseppe Conte a Il Cavallo e La Torre parla di una vicenda molto intima e personale. Finora inedita. "Ho governato in forti difficoltà, ho avuto anche una situazione familiare con mio figlio molto difficile, che nessuno ha mai saputo, addirittura anche ai miei stretti collaboratori l'ho taciuta. È stato un momento di grande sofferenza personale", ha affermato il presidente del M5S Giuseppe Conte, ospite del programma su Rai3. Poi torna alla politica e a quelle primarie che tanto agitano il Movimento Cinque Stelle: "Io devo rappresentare la mia comunità" e "per quanto riguarda la figura che segnerà il gol, il centravanti, io ci sono, dobbiamo trovare la figura più competitiva, possiamo fare le primarie, ma prima dobbiamo lavorare al programma".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giuseppe Conte, la rivelazione in tv: "Situazione difficile con mio figlio, nessuno l'ha mai saputo"

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