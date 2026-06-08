Nell' era degli ADAS c' è ancora bisogno di imparare a guidare?

Nonostante l’uso diffuso di sistemi ADAS, resta necessario saper guidare manualmente. I navigatori indicano le rotte, i radar attivano la frenata automatica in presenza di ostacoli, e le telecamere riconoscono i segnali stradali e mantengono la corsia. Questi sistemi supportano la guida, ma non sostituiscono le competenze del conducente. La presenza di tecnologie avanzate richiede comunque attenzione e capacità di intervento umano.

Il navigatore ci dice dove andare. I radar frenano se non ci accorgiamo di un ostacolo. Le telecamere leggono i cartelli stradali e aiutano a mantenere la corsia. Le automobili moderne sono diventate incredibilmente brave a correggere gli errori degli esseri umani. Eppure, basta arrivare all'autodromo di Varano de' Melegari per accorgersi che una domanda resta aperta: siamo ancora capaci di guidare davvero? È una riflessione che emerge quasi spontaneamente durante una giornata trascorsa alla Alfa Romeo Driving Academy powered by Scuderia de Adamich, una delle realtà più longeve della formazione automobilistica italiana. Non tanto perché si impari ad andare più forte, quanto perché si riscoprono concetti che molti automobilisti hanno dimenticato o forse non hanno mai realmente conosciuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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