Nell’era dell’IA tocca allo Stato guidare la svolta

Da quotidiano.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governatore della Banca d’Italia ha affermato che lo Stato deve intervenire per promuovere l’adozione diffusa dell’intelligenza artificiale. Durante le considerazioni finali, ha sottolineato la necessità di una politica post industriale incentrata sull’innovazione tecnologica. La sua dichiarazione evidenzia come il ruolo pubblico sia fondamentale nel guidare la trasformazione digitale e favorire lo sviluppo di applicazioni AI nel sistema economico.

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Roma, 30 maggio 2026 – Fabio Panetta, Governatore della Banca d’Italia, nelle Considerazioni finali detta una politica post industriale basata sull’adozione diffusa dell’ Intelligenza artificiale e sulla necessità che lo Stato intervenga per innescare l’innovazione trasformativa dell’IA. Rivoluzione in grado di aumentare la produttività fino a oltre l’1%. Spesa pubblica produttiva per un Paese che ha sorpreso, ma ora "vive una perdita di slancio". Gli investimenti in IA sono il motore della crescita di questi anni turbolenti. Guida Big tech, americana o cinese. Ma, spiega il Governatore, il successo ha spesso arriso non solo a chi ha introdotto le innovazioni, ma anche a chi ha saputo adottarle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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