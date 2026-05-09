Donald Trump ha criticato l’Italia, affermando che non era presente quando ne aveva bisogno. Durante una telefonata, ha anche commentato la possibilità di spostare le truppe, dicendo che sta ancora valutando la questione. Le sue dichiarazioni si concentrano sulla presenza militare italiana e sulle decisioni relative alla mobilità delle forze armate. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla conversazione o su eventuali decisioni prese.

Donald Trump torna ad attaccare l’Italia sul fronte internazionale e militare. In una telefonata esclusiva con il Corriere della Sera, il presidente degli Stati Uniti ha confermato di stare ancora v alutando il possibile spostamento di truppe americane dalle basi italiane, lasciando intendere un forte malcontento nei confronti di Roma. Trump non ha voluto commentare l’ipotesi di un trasferimento di contingenti dalla Germania verso il fronte orientale della Nato, ma sull’Italia è stato netto: “ L’Italia non c’era quando avevamo bisogno di lei. E io ci sono sempre stato per l’Italia, e così il mio Paese”, ha dichiarato al quotidiano italiano....🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump attacca l’Italia: “Non c’era quando ne avevamo bisogno. Spostare le truppe? Ci sto ancora pensando”

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Trump contro l’Italia: “Via le truppe Usa, non ci avete aiutato”. Minacce anche a Spagna e Germania

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