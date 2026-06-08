nella sua visita di sette giorni in spagna papa leone xiv ha incontrato vari personaggi tra cui antonio banderas il video di amicait

Durante il secondo giorno in Spagna, il papa ha incontrato diverse personalità di spicco del mondo della cultura, dell’arte, dell’economia e dello sport. Tra i protagonisti, anche l’attore Antonio Banderas. La visita di sette giorni prevede incontri con varie figure pubbliche, come mostrano i video pubblicati da Amica.it. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata diffusa sui contenuti degli incontri o sui motivi delle visite.

(askanews) – Papa Leone XIV ha incontrato importanti figure del mondo della cultura, dell’arte, dell’economia e dello sport nel secondo giorno della sua visita di sette giorni in Spagna. «Ogni forma di espressione», afferma in un discorso durante l’evento culturale, «può seminare divisione o risvegliare la speranza nella possibilità di costruire insieme qualcosa di veramente umano». Tra le personalità di spicco del mondo della cultura presenti all’evento figurano l’attore spagnolo Antonio Banderas e la ballerina di flamenco Sara Baras. GUARDA LE FOTO Antonio Banderas: 60 anni da sex symbol (con molta ironia). Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Tutta la felicità di Antonio Banderas all’incontro con papa Leone XIV in Spagna Amica. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Nella sua visita di sette giorni in Spagna papa Leone XIV ha incontrato vari personaggi, tra cui Antonio Banderas. Il video di Amica.it

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Papa Leone XIV con Antonio Banderas: incontro col mondo della cultura

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