Il segretario di Stato degli Stati Uniti ha incontrato il Papa nel Vaticano. La visita era in parte volta a riparare una frattura avvenuta all'inizio di aprile. La comunicazione tra le due parti non era stata fluida e l'incontro ha rappresentato un tentativo di riavvicinamento. La visita è stata programmata in un momento di tensione tra le due entità.

Il biglietto da visita non è stato dei migliori, visto anche che la visita stata pensata anche per ricucire lo strappo di inizio aprile. Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano. Ora l’agenda prevede un faccia a faccia con il suo omologo, il cardinale Pietro Parolin. Una missione che arriva all’indomani delle nuove tensioni tra la Casa Bianca e la Santa Sede causate dal nuovo attacco di Donald Trump al Pontefice, accusato di “mettere in pericolo molti cattolici e molte persone” perché “favorevole” a un Iran dotato di armi nucleari. Ieri sera, uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo prima di...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano

Marco Rubio a Roma, l'arrivo in Vaticano del segretario di Stato Usa

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Il segretario di Stato Usa Marco #Rubio: la visita in Vaticano al #Papa programmata da tempo, c'è molto di cui parlare - #LeoneXIV x.com