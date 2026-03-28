sabato 28 marzo papa leone xiv arriva nel principato di monaco per una storica visita ecco i dettagli su amicait

Sabato 28 marzo il papa Leone XIV ha visitato il principato di Monaco, un evento che si ripete per la prima volta dal 1538, quando il papa Paolo III era arrivato alla Rocca dopo il Congresso di Nizza. La visita, della durata di circa 13 ore, ha coinvolto diverse tappe nel paese. La presenza del pontefice ha attirato l’attenzione di molti media e cittadini.

Durerà circa 13 ore la visita di papa Leone XIV nel principato di Monaco. Un evento storico, in calendario oggi, 28 marzo, che non accadeva dal 1538 (da quando, vale a dire Paolo III arrivò alla Rocca di ritorno dal Congresso di Nizza). Papa Leone XIV nel principato di Monaco: una visita storica. Il principe Alberto, intervistato dal Corriere della Sera, ha ammesso il suo stupore: «Confesso che sono rimasto sorpreso anch’io, non avrei mai immaginato che accettasse subito l’invito che gli ho fatto a gennaio, in visita in Vaticano. Una benedizione inaspettata, speravo trovasse il tempo di visitarci magari tra un anno o due. Invece sabato sarà già qui, a Monaco», ha raccontato alla giornalista Enrica Roddolo. 🔗 Leggi su Amica.it

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