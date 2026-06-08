Nella casa di Freshta, madre di cinque figli, le scarpe all’ingresso indicano un’azione silenziosa di resistenza. In Afghanistan, dove l’istruzione per le ragazze è vietata, le scuole segrete funzionano dietro porte chiuse e tra le mura domestiche. Le donne creano classi virtuali sui telefoni e sui computer, mantenendo vivo il diritto all’educazione nonostante le restrizioni ufficiali. Le reti di apprendimento clandestino si diffondono tra le mura delle case, lontano da occhi indiscreti.

A fghanistan, oggi. Nella casa di Freshta, madre di cinque figli, le scarpe lasciate all’ingresso raccontano un silenzioso atto di sfida. Quella in corso nel salotto non è una riunione di famiglia: è una lezione di una scuola clandestina. Una scuola clandestina nell’Afghanistan del 2026. Allo stesso modo lo è quella online, a cui, a qualche centinaia di chilometri di distanza dalla casa di Freshta, accede un’altra ragazza: lo fa dal suo smartphone, quando il resto della famiglia è già andato a dormire. Nel Paese governato dai talebani, dove alle ragazze è vietato frequentare la scuola secondaria e l’università, l’istruzione non è scomparsa: si è nascosta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Nel Paese che proibisce alle ragazze di andare a scuola, l'istruzione non è scomparsa: si è nascosta. Dietro le porte delle case, in reti di classi segrete, o dentro telefoni e computer, grazie alle scuole virtuali create dalle donne della diaspora

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