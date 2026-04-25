25 aprile storia di Teresa Mattei in prima linea per i diritti delle donne | Non possiamo ammettere che alle donne rimangano chiuse porte che sono invece aperte agli uomini

Il 25 aprile segna la giornata della liberazione e della resistenza, ma è anche un'occasione per ricordare figure come Teresa Mattei, impegnata nella difesa dei diritti delle donne. Nel suo percorso, si oppose alle leggi razziali e partecipò alla stesura della Costituzione italiana. Nel suo ultimo romanzo, intitolato «Il vestito di mia madre», rivisita alcuni momenti della sua vita e delle battaglie politiche affrontate nel corso degli anni.