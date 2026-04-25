25 aprile storia di Teresa Mattei in prima linea per i diritti delle donne | Non possiamo ammettere che alle donne rimangano chiuse porte che sono invece aperte agli uomini
Il 25 aprile segna la giornata della liberazione e della resistenza, ma è anche un'occasione per ricordare figure come Teresa Mattei, impegnata nella difesa dei diritti delle donne. Nel suo percorso, si oppose alle leggi razziali e partecipò alla stesura della Costituzione italiana. Nel suo ultimo romanzo, intitolato «Il vestito di mia madre», rivisita alcuni momenti della sua vita e delle battaglie politiche affrontate nel corso degli anni.
A venticinque anni fu la più giovane eletta all'Assemblea Costituente, per questo la chiamavano «la ragazza di Montecitorio», fu lei a scegliere la mimosa, fiore povero e resistente come simbolo della Giornata Internazionale della Donna. «Scegliamo un fiore povero, facile da trovare nelle campagne», disse. Ma molto prima, a soli diciassette anni, Teresa Mattei, è una studentessa del liceo Michelangelo di Firenze e viene espulsa da quella e da tutte le scuole del Regno per avere contestato il professore mandato nell'istituto a fare propaganda per le leggi razziali. «Io esco perché non posso assistere a queste vergogne», disse la studentessa alzandosi in piedi.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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Domani anche un momento che è ormai tradizione. MEMORIA VIVA #eraora Anpi Sezione Teresa Mattei - facebook.com facebook
#LItaliaèDonna. In Sala Maccari per celebrare gli 80 anni della #Repubblica con le opere di 9 artiste eccellenti e le vite delle 21 #MadriCostituenti senato.it/CESUS/voltodel… #BiancaBianchi fu assieme a Teresa Mattei Segretaria di Presidenza instagram.com x.com