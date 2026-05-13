Il box alle porte di Monza base della banda che svaligiava le case in Lombardia e nelle Marche

Da monzatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una banda specializzata in furti in abitazioni ha utilizzato un garage alle porte di Monza come punto di partenza per le proprie operazioni. Da quel box di Vimodrone, partivano i veicoli con targhe clonate impiegati per spostarsi tra Lombardia e Marche. Le indagini hanno ricostruito i movimenti del gruppo e le modalità con cui erano pianificati i colpi.

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La base in un box alle porte della Brianza. Da quel garage di Vimodrone partivano gli spostamenti su mezzi con targhe clonate per commettere i numerosi furti in abitazioni tra la Lombardia e le Marche. La polizia ha arrestato due cittadini albanesi di 35 e 25 anni, rintracciati nelle loro case di.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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