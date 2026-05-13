Il box alle porte di Monza base della banda che svaligiava le case in Lombardia e nelle Marche

Una banda specializzata in furti in abitazioni ha utilizzato un garage alle porte di Monza come punto di partenza per le proprie operazioni. Da quel box di Vimodrone, partivano i veicoli con targhe clonate impiegati per spostarsi tra Lombardia e Marche. Le indagini hanno ricostruito i movimenti del gruppo e le modalità con cui erano pianificati i colpi.

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La base in un box alle porte della Brianza. Da quel garage di Vimodrone partivano gli spostamenti su mezzi con targhe clonate per commettere i numerosi furti in abitazioni tra la Lombardia e le Marche. La polizia ha arrestato due cittadini albanesi di 35 e 25 anni, rintracciati nelle loro case di.🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Colpi in serie nelle case e auto sempre diverse: blitz della polizia, fermata la banda dei 4 tra Como e Lombardia Argomenti più discussi: Il box alle porte di Monza base della banda che svaligiava le case in Lombardia e nelle Marche; La sfida delle mystery box alle Torri Bianche; Gli mostra sui social un arsenale con armi e oltre 750 munizioni: arrestato un 26enne.