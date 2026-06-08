Nel centro storico di una città il 8 giugno 2026, un dipendente ha rifiutato di vendere alcol a un giovane. Di fronte al rifiuto, sono scoppiati momenti di tensione che sono degenerati in una rissa. Non ci sono segnalazioni di feriti o altre conseguenze immediate. La polizia è intervenuta per sedare la lite e gestire la situazione. La vicenda è ancora sotto verifica.

La Spezia, 8 giugno 2026 – Un rifiuto commerciale legato alla vendita di alcol. Pare sia stato questo il motivo che ha innescato una violenta rissa nel cuore del centro storico. L'episodio si è verificato nella serata di domenica, quando un giovane italiano è entrato in un minimarket della zona per chiedere dell'alcol. Al diniego del negoziante, tra i due è nato un acceso diverbio per futili motivi. La discussione verbale è degenerata rapidamente quando altre persone sono intervenute in soccorso delle parti. Tra i partecipanti allo scontro si sono aggiunti tre minori, amici del ragazzo. All'arrivo della polizia, allertata tramite il numero 112, la situazione era ancora tesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nega l'acquisto di alcolici ad un giovane, scatta la rissa

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