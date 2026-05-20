Vendeva alcolici anche a minorenni scatta la sospensione | locale chiuso per 15 giorni
La polizia ha chiuso per 15 giorni un locale di Agrigento che vendeva alcolici anche a minorenni. La sospensione è stata decisa dal questore, che ha applicato l’articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza. L’intervento si inserisce in un’azione più vasta di controllo sulla vendita di alcolici ai minori e sulla tutela della sicurezza pubblica. Il locale resta chiuso fino alla fine del periodo stabilito, mentre proseguono i controlli nelle attività commerciali della zona.
Nuovo intervento della polizia sul fronte della tutela dei minori e della sicurezza urbana. Il questore di Agrigento Tommaso Palumbo ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande del capoluogo applicando l’articolo 100. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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