Vendeva alcolici anche a minorenni scatta la sospensione | locale chiuso per 15 giorni

La polizia ha chiuso per 15 giorni un locale di Agrigento che vendeva alcolici anche a minorenni. La sospensione è stata decisa dal questore, che ha applicato l’articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza. L’intervento si inserisce in un’azione più vasta di controllo sulla vendita di alcolici ai minori e sulla tutela della sicurezza pubblica. Il locale resta chiuso fino alla fine del periodo stabilito, mentre proseguono i controlli nelle attività commerciali della zona.

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