Distributore di alcolici senza controllo dell' età | scatta il sequestro

Da latinatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un distributore automatico di bevande alcoliche senza controllo dell’età è stato sequestrato in un esercizio commerciale di San Felice Circeo. La polizia ha accertato che il distributore non prevedeva modalità di verifica dell’età degli utenti. Il dispositivo è stato rimosso e sequestrato. Non sono state segnalate persone coinvolte o altre irregolarità legate all’attività commerciale.

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Un distributore automatico di bevande alcoliche sequestrato in un esercizio commerciale di San Felice Circeo. Il sequestro è stato operato dalla polizia locale, in seguito al mancato rispetto di una diffida che era stata formalmente notificata il 19 maggio.Nel corso di un precedente sopralluogo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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