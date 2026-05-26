Distributore di alcolici senza controllo dell' età | scatta il sequestro
Un distributore automatico di bevande alcoliche senza controllo dell’età è stato sequestrato in un esercizio commerciale di San Felice Circeo. La polizia ha accertato che il distributore non prevedeva modalità di verifica dell’età degli utenti. Il dispositivo è stato rimosso e sequestrato. Non sono state segnalate persone coinvolte o altre irregolarità legate all’attività commerciale.
Un distributore automatico di bevande alcoliche sequestrato in un esercizio commerciale di San Felice Circeo. Il sequestro è stato operato dalla polizia locale, in seguito al mancato rispetto di una diffida che era stata formalmente notificata il 19 maggio.Nel corso di un precedente sopralluogo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro preventivo del distributore. #SanFeliceCirceo #Cronaca Leggi qui: https://www.studio93.it/san-felice-circeo-distributore-automatico-con-alcolici-a-disposizione-di-tutti-la-diffida facebook
Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro preventivo del distributore. #SanFeliceCirceo #Cronaca x.com
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