Distributore di alcolici senza controllo dell' età | scatta il sequestro

Notizia in breve

Un distributore automatico di bevande alcoliche senza controllo dell’età è stato sequestrato in un esercizio commerciale di San Felice Circeo. La polizia ha accertato che il distributore non prevedeva modalità di verifica dell’età degli utenti. Il dispositivo è stato rimosso e sequestrato. Non sono state segnalate persone coinvolte o altre irregolarità legate all’attività commerciale.