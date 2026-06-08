Dal palco del Party Like a Deejay 2026 di Milano, dove si sono esibiti insieme, Neffa e Fabri Fibra hanno sorpreso il pubblico annunciando un joint album e presentando in anteprima il primo singolo, del loro progetto congiunto, intitolato Jay-Z. «In questa vita siamo riusciti a fare un disco insieme», hanno affermato i due, felici di poter lavorare di nuovo insieme. Le loro strade si sono incrociate per la prima volta nel 2002, quando Neffa, al secolo Giovanni Pellino, ha “regalato” all’esordiente Fibra ( Fabrizio Tarducci ) una serie di beat, poi confluite in Turbe giovanili, il suo primo LP solista dopo la lunga militanza negli Uomini di mare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Neffa e Fabri Fibra hanno annunciato un joint album, presentando anche un singolo in anteprima, intitolato “Jay-Z”

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