Madonna e Sabrina Carpenter hanno annunciato il loro nuovo singolo intitolato “Bring Your Love”. Le due artiste sono state viste insieme al Coachella, evento a cui avevano partecipato in modo pubblico, alimentando i sospetti di una collaborazione in corso. La cantante americana, nota per la sua crescita nel mondo della musica, e la star emergente del pop hanno deciso di mettere insieme le loro voci in questa nuova produzione.

In fondo, quando le avevamo viste insieme al Coachella, avevamo già mangiato la foglia, ma ora è arrivata la conferma: la Regina del Pop ha trovato la sua nuova erede. Dopo l’inconica performance a Indio, sulle note di Vogue e di Like a Prayer, Madonna ha annunciato che il suo nuovo album, Confessions II, conterrà anche un duetto con Sabrina Carpenter. In un post congiunto sui social media, il duo ha condiviso una suggestiva foto in bianco e nero che le ritrae fianco a fianco, accompagnata da una scritta rosa, con il titolo del progetto: “Bring Your Love”. “Abbiamo qualcosa da dire al riguardo”, hanno scritto le due artiste nella didascalia, rivelando che il brano uscirà alle 15:00 PT di giovedì 30 aprile.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Regina e la nuova Principessa del Pop ancora insieme: Madonna e Sabrina Carpenter hanno annunciato il singolo “Bring Your Love”

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