I Rolling Stones hanno annunciato ufficialmente l’uscita del loro nuovo album, intitolato Foreign Tongues. L’annuncio arriva dopo diverse settimane di voci e anticipazioni, inclusi alcuni spoiler pubblicati sui manifesti affissi in città. Tra le collaborazioni presenti nel disco ci sono quelle con Paul McCartney e Robert Smith, entrambe confermate dall’annuncio ufficiale. La data di uscita e altri dettagli sono ancora da comunicare.

Dopo i numerosissimi rumours e gli spoiler arrivati sui manifesti affissi, i Rolling Stones hanno ufficializzato l’uscita del nuovo album, Foreign Tongues. Le icone del rock avevano parlato per la prima volta del prossimo lavoro in studio il mese scorso, quando in tutto il mondo sono comparsi una serie di cartelloni pubblicitari con il loro logo e la scritta Foreign Tongues in diverse lingue. Mick Jagger e soci hanno poi condiviso il post sul loro account Instagram, portando alcuni fan a ipotizzare che potesse trattarsi del titolo del loro nuovo album. Prima di allora, avevano già pubblicato un assaggio del nuovo materiale sotto lo pseudonimo di The Cockroaches, con l’uscita del singolo energico e carismatico Rough and Twisted.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I Rolling Stones hanno (finalmente) annunciato il nuovo album che conterrà i feat di Paul McCarney e Robert Smith

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