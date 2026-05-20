NBA Knicks show al Madison Square Garden | rimonta da -22 e gara-1 contro Cleveland

I Knicks hanno vinto la prima partita contro Cleveland al Madison Square Garden, con un punteggio di 115-104. La squadra di casa ha recuperato uno svantaggio di 22 punti, riuscendo a completare una rimonta nel corso del match. La partita si è disputata nelle finali della Eastern Conference, aprendo la serie con una vittoria importante. I giocatori hanno mostrato una buona reattività nel secondo tempo, portando a termine il recupero e conquistando la vittoria.

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