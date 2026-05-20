NBA Knicks show al Madison Square Garden | rimonta da -22 e gara-1 contro Cleveland
I Knicks hanno vinto la prima partita contro Cleveland al Madison Square Garden, con un punteggio di 115-104. La squadra di casa ha recuperato uno svantaggio di 22 punti, riuscendo a completare una rimonta nel corso del match. La partita si è disputata nelle finali della Eastern Conference, aprendo la serie con una vittoria importante. I giocatori hanno mostrato una buona reattività nel secondo tempo, portando a termine il recupero e conquistando la vittoria.
New York batte Cleveland 115-104 dopo una straordinaria rimonta nelle finali della Eastern Conference. Decisivo Jalen Brunson con 38 punti. I New York Knicks iniziano nel migliore dei modi le finali della Eastern Conference NBA conquistando gara-1 contro i Cleveland Cavaliers con il punteggio di 115-104 al Madison Square Garden. La squadra di New York firma una clamorosa rimonta dopo essere finita sotto di 22 punti, riuscendo a ribaltare completamente l’inerzia del match grazie a un grande secondo tempo e a un finale dominato. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Rowdy Fans Flood Streets After Knicks Victory-Madison Square Garden Turns Chaotic
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