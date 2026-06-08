Nato a Napoli | la conferenza sulla cooperazione civile-militare

Da napolitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Napoli si è svolta per la prima volta una conferenza internazionale sulla cooperazione civile-militare della Nato. L’evento ha riunito rappresentanti di diversi Paesi per discutere di collaborazione tra forze civili e militari. La conferenza si è concentrata su strategie operative e supporto logistico. La scelta di Napoli come sede segna un nuovo passo per l’organizzazione, che punta a rafforzare le relazioni e la coordinazione tra partner internazionali.

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La cooperazione civile-militare della Nato torna protagonista con un appuntamento internazionale di primo piano, stavolta ospitato per la prima volta a Napoli. Il Multinational Cimic Group 7° Reggimento Cimic ha invitato la stampa alla sessione di apertura della 19ª Cimic Units Commanders'. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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