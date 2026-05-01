Il ministro della difesa italiano ha firmato un accordo di cooperazione militare con l’India. L’accordo riguarda modalità di collaborazione tra i due paesi in ambito di difesa e sicurezza. Il partenariato si basa su valori condivisi di pace, stabilità e libertà. La firma è avvenuta in una cerimonia ufficiale, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra le forze armate delle due nazioni.

Il 30 aprile l’Italia e l’India hanno siglato il piano di cooperazione militare bilaterale 2026-2027 nel corso del colloquio tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e l’omologo indiano Rajnath Singh, svolto al Centro Manekshaw di Nuova Delhi. Lo rende noto l’ufficio stampa del governo indiano. Il documento definisce il quadro degli impegni tra le forze armate dei due Paesi. È stato inoltre esaminato lo sviluppo della cooperazione industriale nel settore della difesa nell’ambito del programma indiano “Aatmanirbhar Bharat” e dell’iniziativa italiana di cooperazione nel medesimo settore. È stata evidenziata una convergenza di vedute tra le due nazioni su questioni chiave legate al mare, incluso lo scambio di informazioni tramite l’Information Fusion Center per la regione dell’Oceano Indiano, con sede a Gurugram.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Crosetto firma piano di cooperazione militare con l’India

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