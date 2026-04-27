Russia e Corea del Nord | cooperazione militare a lungo termine

Russia e Corea del Nord hanno stabilito un accordo per una collaborazione militare che durerà nel tempo. A Pyongyang è stato inaugurato un monumento dedicato ai soldati nordcoreani morti in combattimento contro l’Ucraina. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti di entrambe le parti e ha avuto luogo nella capitale nordcoreana. L’intesa e l’installazione del monumento sono state comunicate ufficialmente dalle fonti dei rispettivi governi.

Russia e Corea del Nord concordano una cooperazione militare a lungo termine. Inaugurato a Pyongyang un monumento in memoria dei soldati nordcoreani caduti combattendo contro l’Ucraina. Russia e Corea del Nord hanno concordato una cooperazione in materia di difesa a lungo termine. Il nuovo accordo di cooperazione sarà valido fino al 2031. La cooperazione militare, politica ed economica tra i due Paesi si è intensificata in seguito alla guerra in Ucraina. Il ministro della Difesa russo Andrei Belousov è arrivato in Corea del Nord domenica per colloqui con il leader nordcoreano Kim Jong Un e altri funzionari. “Abbiamo concordato con il Ministero della Difesa della RPDC di porre la nostra cooperazione militare su basi stabili e a lungo termine”, ha dichiarato Belousov, usando le iniziali del nome ufficiale della Corea del Nord.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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