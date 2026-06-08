Nations League volley femminile | l’Italia ha perso dopo 2 anni Cosa succede ora

L’Italia di pallavolo femminile ha perso una partita in Nations League, interrompendo una serie di 39 vittorie che durava due anni. La sconfitta è arrivata contro il Brasile, che ha avuto una buona prestazione. La squadra azzurra si ferma dopo questa lunga imbattibilità. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali su come procederà la squadra o se ci saranno cambiamenti nelle prossime gare.

Erano due anni che l’Italia non perdeva una partita: in Nations League passa il Brasile dopo un’ottima prestazione dei verdeoro Si ferma a trentanove successi e a due anni l’incredibile striscia d’imbattibilità dell’Italia del volley femminile. Le azzurre di Julio Velasco cedono al Brasile per 3-2 nella tappa di Brasilia della Nations League, al termine di una sfida infinita. Se c’era una partita in cui perdere, questa poteva esserlo, soprattutto per le condizioni di partenza. È arrivata con ben cinque big a riposo (Egonu, Orro, Sylla, Danesi e Fahr) contro le padrone di casa quasi al completo. Poi è arrivata una rimonta pazzesca. Dopo aver subito due parziali netti (25-15, 25-22) contro un Brasile davvero in ottima forma e guidato da Ana Cristina e Bergmann, l’Italia si aggrappa all’orgoglio. 🔗 Leggi su Sportface.it

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VNL Femminile 2026: Julio Velasco dopo Italia-Brasile 2-3

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Volley femminile, l’Italia ha perso dopo 2 anni: rimonta da sogno contro il Brasile in Nations League, poi tie-break letale - x.com

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