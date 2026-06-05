Natalia Paragoni shock | Ho iniziato la chemioterapia

Natalia Paragoni ha annunciato sui social di aver iniziato la chemioterapia dopo aver scoperto di avere un linfoma durante l’ottavo mese di gravidanza. La donna ha riferito di aver avviato le cure in questa fase della gravidanza. La notizia è stata comunicata tramite un post pubblicato sui social media. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla diagnosi o sul trattamento.

Con un post sui social Natalia Paragoni annuncia di avere un linfoma dall'ottavo mese di gravidanza: oggi ha iniziato le cure. L'influencer ha 28 anni ed è diventata da poco mamma bis Ha da poco vissuto un momento bellissimo Natalia Paragoni,la nascita della sua seconda figlia, Beatrice, ma adesso il buio: l’influencer ha rivelato di avere un linfoma di Hodgkin, scoperto all’ottavo mese di gravidanza e così oggi ha iniziato la chemioterapia. Una notizia scioccante, soprattutto perchéNatalia Paragoniè molto giovane: ha 28 anni. Poco dopo l’annuncio sui social, il suo compagno,Andrea Zelletta, ha postato una tenera dedica alla madre delle sue figlie, cercando di darle forza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Shock per Natalia Paragoni: «Ho un tumore, ho iniziato la chemioterapia»

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