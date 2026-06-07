Uomini e Donne Natalia Paragoni taglia i capelli per la chemioterapia | il messaggio di Andrea Zelletta

Da anticipazionitv.it 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Natalia Paragoni ha annunciato di aver iniziato un trattamento di chemioterapia per il linfoma di Hodgkin. Ha condiviso sui social un messaggio in cui spiega di aver deciso di tagliarsi i capelli. Andrea Zelletta ha pubblicato un messaggio di supporto sui propri canali, senza ulteriori dettagli sulla situazione. La donna ha pubblicato foto e parole sul suo percorso di cura, senza specificare una data precisa di inizio o conclusione del trattamento.

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Natalia Paragoni ha recentemente condiviso con i suoi follower su Instagram la sua battaglia contro il linfoma di Hodgkin. La giovane influencer ha rivelato di aver iniziato a perdere i capelli a causa della chemioterapia, portandola a decidere di tagliarli drasticamente. Il cambiamento è avvenuto in un momento di grande vulnerabilità, ma Natalia ha scelto di affrontarlo con un sorriso, circondata dall’affetto della sua famiglia e del compagno, Andrea Zelletta. Barbara De Santi al pronto soccorso: brutto incidente per la dama Il supporto di Andrea Zelletta durante la malattia. Andrea Zelletta, compagno di Natalia, ha espresso pubblicamente il suo sostegno in questo momento difficile. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Natalia Paragoni taglia i capelli in vista della chemioterapia

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