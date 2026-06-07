Uomini e Donne Natalia Paragoni taglia i capelli per la chemioterapia | il messaggio di Andrea Zelletta
Natalia Paragoni ha annunciato di aver iniziato un trattamento di chemioterapia per il linfoma di Hodgkin. Ha condiviso sui social un messaggio in cui spiega di aver deciso di tagliarsi i capelli. Andrea Zelletta ha pubblicato un messaggio di supporto sui propri canali, senza ulteriori dettagli sulla situazione. La donna ha pubblicato foto e parole sul suo percorso di cura, senza specificare una data precisa di inizio o conclusione del trattamento.
Natalia Paragoni ha recentemente condiviso con i suoi follower su Instagram la sua battaglia contro il linfoma di Hodgkin. La giovane influencer ha rivelato di aver iniziato a perdere i capelli a causa della chemioterapia, portandola a decidere di tagliarli drasticamente. Il cambiamento è avvenuto in un momento di grande vulnerabilità, ma Natalia ha scelto di affrontarlo con un sorriso, circondata dall’affetto della sua famiglia e del compagno, Andrea Zelletta. Barbara De Santi al pronto soccorso: brutto incidente per la dama Il supporto di Andrea Zelletta durante la malattia. Andrea Zelletta, compagno di Natalia, ha espresso pubblicamente il suo sostegno in questo momento difficile. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
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Natalia Paragoni taglia i capelli in vista della chemioterapia
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