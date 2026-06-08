Nastri d’Argento Portobello è la serie dell’Anno | Bellocchio e Gifuni celebrano Napoli e Tortora | Le interviste

Da napolitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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C'è una serie che più di tutte ha lasciato il segno nella stagione televisiva italiana. È Portobello, proclamata Serie dell'Anno ai Nastri d'Argento -Grandi Serie al Teatro di San Carlo, evento organizzato a Napoli in collaborazione con la Film Commission Regione Campania.Un riconoscimento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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