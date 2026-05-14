Nastri D’Argento Portobello di Bellocchio è la Serie dell’anno Premiazione a Napoli sabato 6 giugno
Sabato 6 giugno a Napoli si è svolta la cerimonia di premiazione dei Nastri D’Argento 2026. Tra i riconoscimenti assegnati, la serie “Portobello” di Marco Bellocchio è stata eletta come la miglior produzione dell’anno. La fiction vede come protagonista Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora. La premiazione ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del settore cinematografico e televisivo.
Portobello di Marco Bellocchio, protagonista uno straordinario Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora, è la ‘Serie dell’anno’ 2026. Lo annunciano i Giornalisti Cinematografici Italiani (Sngci) insieme alle ‘cinquine’ finaliste nelle tradizionali categorie Commedia, Crime, Drama, Dramedy e Film Tv che saranno votate nei prossimi giorni in vista della serata conclusiva del premio, il 6 giugno a Napoli, realizzato in collaborazione con la Film Commission Regione Campania e con il sostegno del MiC Direzione Generale Cinema e audiovisivo e di partner istituzionali e sponsor privati. Le Serie candidate quest’anno, selezionate tra i titoli proposti su reti e piattaforme – Hbo Max, Mediaset, Netflix, Paramount+, Prime Video, Rai, Sky. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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