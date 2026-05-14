Nastri D’Argento Portobello di Bellocchio è la Serie dell’anno Premiazione a Napoli sabato 6 giugno

Sabato 6 giugno a Napoli si è svolta la cerimonia di premiazione dei Nastri D’Argento 2026. Tra i riconoscimenti assegnati, la serie “Portobello” di Marco Bellocchio è stata eletta come la miglior produzione dell’anno. La fiction vede come protagonista Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora. La premiazione ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del settore cinematografico e televisivo.

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