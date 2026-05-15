I Nastri d’Argento Grandi Serie 2026 hanno annunciato la cinquina candidata come miglior serie dell’anno, con ‘Portobello’ al centro della discussione. Questa manifestazione, alla sua sesta edizione, premia le produzioni televisive italiane più apprezzate. La lista delle candidature comprende diverse serie che si sono distinte nel corso dell’ultimo anno, offrendo uno spaccato delle tendenze nel panorama seriale nazionale. La decisione finale sarà comunicata durante la cerimonia di premiazione prevista nelle prossime settimane.

È ‘ Portobello ‘ la serie dell’anno secondo i Nastri d’Argento Grandi Serie 2026, giunto alla sesta edizione. Ad annunciarlo sono stati i Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) che hanno anche deciso le cinquine delle categorie Commedia, Crime, Drama, Dramedy e Film Tv. La premiazione si terrà sabato 6 giugno a Napoli. Vediamo insieme tutti i candidati. Nastri d’Argento Grandi Serie 2026: Portobello ‘Serie dell’anno’. A conquistare il premio di Serie dell’anno 2026 è ‘ Portobello ‘ di Marco Bellocchio. Al centro della trama c’è la storia giudiziaria del giornalista Enzo Tortora, interpretato da Fabrizio Gifuni. Nel cast sono presenti anche Lino Musella, Barbora Bobulova, Romana Maggiora Vergano, Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Irene Maiorino, Alessandro Preziosi, Gianfranco Gallo, Pier Giorgio Bellocchio e Davide Mancini. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Nastri d’Argento Grandi Serie 2026, ‘Portobello’ è la serie dell’anno: tutte le cinquine candidate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La VERA Storia di ULISSE e l'Odissea Parte 1/2 | Penelope, Polifemo, Circe, le Sirene #vocidelmito

Sullo stesso argomento

Nastri d’Argento Grandi Serie 2026: Portobello domina, ecco tutte le candidatureLa serialità italiana continua a ritagliarsi uno spazio sempre più centrale nell’industria audiovisiva nazionale e internazionale.

Nastri D’Argento, “Portobello” di Bellocchio è la Serie dell’anno. Premiazione a Napoli sabato 6 giugnoPortobello di Marco Bellocchio, protagonista uno straordinario Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora, è la ‘Serie dell’anno’ 2026.

candidato come Miglior Attore Protagonista ai Nastri d'Argento Grandi Serie 2026 per #Cuori3 #mastteomartari #candidatura @nastridargento x.com

Nastri d'Argento Grandi Serie 2026: Portobello è la Serie dell'Anno e sono state rese note le cinquine finalisteil 6 giugno a Napoli verranno assegnati i Nastri d'Argento Grandi Serie 2026. Il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani ha annunciato le cinquine finaliste e che la Serie dell'An ... comingsoon.it

NEWS - Nastri d'Argento Grandi Serie 2026, tutte le candidaturePortobello di Marco Bellocchio, protagonista uno straordinario Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora, è la ‘Serie dell’anno’ 2026. Lo annunciano i Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) insi ... napolimagazine.com