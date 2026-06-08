Carlo Verdone è stato premiato come personaggio dell’anno ai Nastri d’Argento 2026, durante l’evento al Teatro San Carlo di Napoli. L’attore ha parlato dei cambiamenti nella comicità, affermando che il 70% dei film che ha realizzato oggi non si potrebbero fare. La premiazione ha riguardato anche le sue interpretazioni in ‘Vita da Carlo’ e ‘Scuola di seduzione’.

Carlo Verdone è il personaggio dell’anno per ‘ Vita da Carlo ‘ e ‘ Scuola di seduzione ‘. L’attore è stato premiato durante i Nastri d’Argento Grandi Serie 2026 al Teatro San Carlo di Napoli. Noi di SuperGuidaTv abbiamo realizzato una video intervista a Carlo Verdone e gli abbiamo chiesto come è cambiata la comicità nel corso degli anni. Intervista a Carlo Verdone, personaggio dell’anno ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2026. Quella andata in onda è stata l’ultima stagione di Vita da Carlo. Quanto c’era di autobiografico nella serie, è stata una sorta di terapia psicologica? “In qualche modo lo è stato perché sono stato molto onesto e molto sincero. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Nastri d’Argento 2026, Carlo Verdone è il personaggio dell’anno: “La comicità è cambiata. Il 70% dei film che ho fatto oggi non si potrebbero fare” | Intervista

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Carlo Verdone tra i premiati dei Nastri d'Argento a Napoli

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