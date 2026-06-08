Nasce a Popoli il Centro di Andrologia della Asl | dedicato alla salute sessuale e riproduttiva maschile

Notizia in breve

Un nuovo centro di andrologia è stato aperto all’ospedale di Popoli Terme. La struttura si occupa di salute sessuale e riproduttiva maschile. La Asl di Pescara ha attivato il servizio per offrire assistenza specialistica in questa area. La struttura è stata inaugurata di recente e si trova all’interno dell’ospedale della città. L’obiettivo è fornire supporto e cure specifiche per problemi legati alla salute maschile.