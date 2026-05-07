Salute a Lecce | nasce il libretto per orientarsi tra i servizi ASL

A Lecce è stato introdotto un nuovo libretto pensato per aiutare i cittadini a conoscere meglio i servizi offerti dall’ASL. Il documento si può ottenere presso gli uffici sanitari e fornisce informazioni chiare sui vari servizi disponibili. All’interno, vengono illustrate anche le responsabilità e i diritti dei pazienti durante il percorso di cura. Questa iniziativa mira a facilitare l’accesso e la comprensione delle prestazioni sanitarie.

? Cosa scoprirai Come si ottiene il nuovo libretto per orientarsi tra i servizi?. Quali sono i diritti e i doveri del paziente durante le cure?. Come è stato possibile azzerare le liste d'attesa per la senologia?. Dove si può trovare la guida per la prevenzione a Lecce?.? In Breve Presentazione avvenuta il 5 maggio presso l'aula formazione dell'Asl di Lecce.. De Maria dell'OMCEO distribuirà l'opuscolo presso tutti i medici di medicina generale.. Iniziativa Io Sono ha azzerato le liste d'attesa per la senologia a Lecce.. Contatti disponibili allo sportello Sos Sanità Lecce al numero 348.4744233.. L’associazione Sos per la Vita Odv ha presentato ieri, 5 maggio, presso l’aula formazione dell’Asl di Lecce, il nuovo libretto informativo Informare è prevenire – Lo sapete che 2.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salute a Lecce: nasce il libretto per orientarsi tra i servizi ASL Notizie correlate Servizi di salute mentale a rischio a Cava: la Fials chiede chiarimenti all’Asl SalernoC’è preoccupazione per il futuro dei servizi dedicati alla salute mentale ospitati nella struttura di Villa Agnetti, nella frazione Pregiato di Cava... Servizi di salute mentale a rischio a Cava de’ Tirreni, la Fials provinciale chiede chiarimenti all’Asl SalernoC’è preoccupazione per il futuro dei servizi dedicati alla salute mentale ospitati nella struttura di Villa Agnetti, nella frazione Pregiato di Cava... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La conoscenza come prima cura: a Lecce la salute diventa un libro aperto; Quando la povertà toglie il diritto alla salute, a Lecce l'ambulatorio mobile della Caritas scende in strada; Nasce l’intergruppo consiliare Grande Lecce: unite le quattro liste di riferimento del senatore Roberto Marti; A Lecce la benedizione delle mamme in attesa con l’Arcivescovo Panzetta. La conoscenza come prima cura: a Lecce la salute diventa un libro apertoÈ stata presentata la nuova guida pratica Informare è prevenire, ideato per accorciare le distanze tra cittadini e sanità locale. A promuoverla, l’associazione Sos per la Vita ... lecceprima.it Abruzzo in Salute: la prevenzione arriva a Lecce nei Marsi con il poliambulatorio mobileLecce nei Marsi. La salute incontra i cittadini direttamente sul territorio grazie all’iniziativa Abruzzo in Salute, una campagna di prevenzione ... marsicalive.it Dalle malattie cardiovascolari a obesità e diabete: i prodotti ultraprocessati fanno male. Ecco cosa cosa il documento consenso Società Europea di Cardiologia pubblicato sull’European Heart Journal Leggi l'articolo #salute - facebook.com facebook In tutto il mondo la notizia di #Hantavirus e i suoi potenziali risvolti per la salute pubblica globale e’ la prima nei telegiornali e nei siti web di tv e giornali online. In Italia si continua a parlare solo di Garlasco. Ormai anche l’informazione libera passa quasi unica x.com