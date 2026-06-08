Nasce a Milano il movimento Europeistieu presentazione il 15 giugno con Carlo Calenda Pina Picerno e Mario Monti
Il movimento Europeisti.eu è stato presentato a Milano il 15 giugno, con la partecipazione di Carlo Calenda, Pina Picerno e Mario Monti. Si tratta di una nuova realtà politica e civica di ispirazione europeista. La presentazione ha coinvolto figure note del panorama politico italiano. Il movimento si propone di promuovere valori europei e di coinvolgere cittadini in iniziative legate all’integrazione europea. Nessuna informazione è stata fornita su programmi o modalità di adesione.
Una nuova realtà politica e civica di ispirazione europeista prende forma a Milano. Si chiama Europeisti.eu e si presenta come una piattaforma aperta ad amministratori locali, associazioni e movimenti giovanili che si riconoscono nei valori dell’integrazione europea e del rafforzamento del progetto comunitario. L’iniziativa è stata promossa da Piercamillo Falasca, Daniele Nahum e Sergio Scalpelli. Secondo i fondatori, l’obiettivo è aggregare tutte le forze che considerano l’Europa la propria “casa naturale” e che non intendono condividere percorsi politici con soggetti ritenuti ostili all’Unione europea o vicini alle posizioni della Russia di Vladimir Putin. La presentazione ufficiale del movimento è in programma il prossimo 15 giugno al Teatro Franco Parenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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