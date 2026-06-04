A Milano debutta il ' Movimento europeisti' verrà presentato da Calenda e Picierno | l' appuntamento
Il 15 giugno, al Teatro Franco Parenti di Milano, sarà presentato ufficialmente il 'Movimento degli europeisti'. L'evento si svolgerà dalle 17 alle 20 e vedrà la partecipazione di Calenda e Picierno. La presentazione segna il debutto pubblico del nuovo movimento politico che mira a rafforzare l’orientamento europeista. La sede dell’evento sarà nel centro della città, attirando l’attenzione di osservatori e media.
Milano si appresta a diventare il baricentro politico di un nuovo movimento. Si chiama ‘Movimento degli europeisti’ e verrà presentato ufficialmente al Teatro Franco Parenti il prossimo 15 giugno (dalle 17 alle 20). All'evento parteciperanno Carlo Calenda, leader di Azione, e Pina Picierno, che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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