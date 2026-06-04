A Milano debutta il ' Movimento europeisti' verrà presentato da Calenda e Picierno | l' appuntamento

Notizia in breve

Il 15 giugno, al Teatro Franco Parenti di Milano, sarà presentato ufficialmente il 'Movimento degli europeisti'. L'evento si svolgerà dalle 17 alle 20 e vedrà la partecipazione di Calenda e Picierno. La presentazione segna il debutto pubblico del nuovo movimento politico che mira a rafforzare l’orientamento europeista. La sede dell’evento sarà nel centro della città, attirando l’attenzione di osservatori e media.