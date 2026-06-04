Calenda e Picierno presentano il ‘Movimento degli europeisti’

Calenda e Picierno hanno annunciato la nascita del ‘Movimento degli europeisti’. Si tratta di una piattaforma civica e politica che mira a riunire diverse forze e sensibilità in vista delle prossime elezioni europee. La presentazione è avvenuta con un evento pubblico, durante il quale sono stati illustrati gli obiettivi principali e le modalità di partecipazione al movimento. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sui membri o sui programmi specifici del movimento.

Si chiama ‘Movimento degli europeisti’ e verrà presentato ufficialmente al Teatro Franco Parenti il prossimo 15 giugno (dalle 17 alle 20). All’evento parteciperanno Carlo Calenda, leader di Azione, e Pina Picierno, che oggi ha dato l’addio al Pd per aderire a Renew Europe. Il movimento è sostenuto anche da diversi esponenti della politica milanese. “O si sta con l’Europa libera e forte o si sta contro”, hanno sottolineato i promotori Piercamillo Falasca, direttore de L’Europeista, Daniele Nahum, consigliere comunale, e Sergio Scalpelli, coordinatore Il Riformista Milano. All’incontro interverranno anche Matteo Hallissey (Più Europa-Radicali... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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