Narni il Lions Club consegna cinque borse di studio agli alunni del Gandhi | tutti i premiati
Il Lions Club di Narni ha consegnato cinque borse di studio da 200 euro ciascuna agli studenti delle classi quinte del liceo Gandhi. La consegna si è svolta ieri, con la presenza di rappresentanti del club e degli studenti premiati. Tutti i destinatari hanno ricevuto i riconoscimenti durante una cerimonia nel plesso scolastico.
Il Lions Club di Narni ha consegnato 5 borse di studio di euro 200 ognuna ai ragazzi delle classi quinte del liceo Gandhi. Si tratta degli studenti che sono stati ritenuti più meritevoli per l’anno scolastico 20252026. L'evento si è svolto alla presenza della Dirigente scolastica dell’Istituto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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