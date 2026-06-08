Narni il Lions Club consegna cinque borse di studio agli alunni del Gandhi | tutti i premiati

Notizia in breve

Il Lions Club di Narni ha consegnato cinque borse di studio da 200 euro ciascuna agli studenti delle classi quinte del liceo Gandhi. La consegna si è svolta ieri, con la presenza di rappresentanti del club e degli studenti premiati. Tutti i destinatari hanno ricevuto i riconoscimenti durante una cerimonia nel plesso scolastico.