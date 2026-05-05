Borse di studio e poster per la pace | il Lions Club premia l’eccellenza dei giovanissimi

Lo scorso 23 aprile, presso la Scuola Media F. Zappi di Mercato Saraceno, si è tenuta una cerimonia organizzata dal Lions Club Valle del Savio. Durante l’evento sono stati premiati i vincitori del concorso internazionale “Un Poster per la Pace”. Insieme ai premi, sono state consegnate tre borse di studio dedicate agli studenti meritevoli. La manifestazione ha visto la partecipazione di studenti e insegnanti della scuola.

Si è svolta lo scorso 23 aprile presso la Scuola Media F. Zappi di Mercato Saraceno la cerimonia di premiazione promossa dal Lions Club Valle del Savio nell’ambito del concorso internazionale “Un Poster per la Pace”, affiancata quest’anno dal conferimento di tre borse di studio al merito.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate In Comune la cerimonia di premiazione del concorso “Un poster per la pace” organizzato dal Lions Club InternationalLa sala consiliare del Comune di Pescara è stata la sede della cerimonia di premiazione del concorso “Un poster per la pace” organizzato dal Lions... Il concorso del Lions Club 'Un poster per la Pace' verso la fase finale: oltre 550 giovani partecipantiIl concorso internazionale ‘Un Poster per la Pace’, promosso dal Lions Clubs International e sostenuto dal Lions Club Cesena, è arrivato alle battute... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Borse di studio 2025/2026, scorre la graduatoria: dichiarati vincitori tutti gli studenti idonei; Università, al via i pagamenti del 100% delle borse di studio per 34.785 studenti idonei; Borse di Studio 2025/2026: approvata la graduatoria provvisoria del bando #IoStudio; Borse di studio anno scolastico 2025/2026: determinati gli importi. Borse di Studio 2025/2026: approvata la graduatoria provvisoria del bando #IoStudio04/05/2026 - La Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione ha approvato con Decreto Dirigenziale UOS Istruzione n. 170 del 30/04/2026 (pubblicato sul BURC n. 23 del 04/05/2026), ... regione.campania.it Borse di studio per gli studenti: i fondi comunali e regionaliBorse di studio per studenti meritevoli. Regione e Comuni sostengono le famiglie in difficoltà economiche con stanziamenti dedicati, finalizzati a coprire la spesa dei libri scolastici e a garantire l ... ilsecoloxix.it Pubblicata la graduatoria provvisoria del bando borse di studio #IoStudio della Regione Campania per l’anno scolastico 2025/2026. Parliamo di numeri: • 27.207 borse di studio finanziate • oltre 6,8 milioni di euro stanziati • 61.018 domande presentate • 57.65 - facebook.com facebook