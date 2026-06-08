Napoli sfida sull’acqua | il Comune decide il futuro di ABC

Notizia in breve

Il Comune di Napoli ha deciso di trasformare ABC in una società per azioni. Questa decisione potrebbe comportare variazioni nelle tariffe dell’acqua. I comitati criticano questa scelta, sostenendo che contrasta con il risultato del referendum del 2011, in cui si era deciso di mantenere la gestione pubblica del servizio idrico. La questione riguarda ora le implicazioni legali e operative di questa trasformazione. La decisione è stata annunciata ufficialmente e sarà soggetta a eventuali contestazioni legali.