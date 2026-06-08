Napoli sfida sull’acqua | il Comune decide il futuro di ABC
Il Comune di Napoli ha deciso di trasformare ABC in una società per azioni. Questa decisione potrebbe comportare variazioni nelle tariffe dell’acqua. I comitati criticano questa scelta, sostenendo che contrasta con il risultato del referendum del 2011, in cui si era deciso di mantenere la gestione pubblica del servizio idrico. La questione riguarda ora le implicazioni legali e operative di questa trasformazione. La decisione è stata annunciata ufficialmente e sarà soggetta a eventuali contestazioni legali.
Cosa cambierà concretamente nelle bollette se ABC diventa una S.p.A.?. Perché i comitati parlano di un tradimento del referendum del 2011?. Come influirà il nuovo modello gestionale sulla qualità del servizio idrico?. Chi prenderà il controllo della rete dopo la trasformazione in società?.? In Breve Presidio permanente in Piazza Plebiscito da mercoledì 10 giugno ore 10. Coordinamento Campano e Comitato Acqua Pubblica Napoli vigilano su Palazzo San Giacomo. Referendum del 2011 con 27 milioni di voti sancì l'acqua come bene pubblico. Passaggio da ente speciale a S.p.A. sposta il controllo verso obiettivi di rendimento. I capigruppi del Comune di Napoli si riuniranno mercoledì 10 giugno per decidere se trasformare l’azienda Acqua Bene Comune da ente speciale in una società per azioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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