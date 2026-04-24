Il Comune di Napoli ha deciso di bloccare la cessione del servizio idrico ai privati, rispondendo alle proteste del 21 aprile. La decisione è stata presa in risposta a un tentativo di affidare la gestione dell’acqua a soggetti privati, secondo quanto comunicato dall’assessore comunale. La questione riguarda il controllo e la gestione del servizio pubblico, con particolare attenzione alla tutela degli interessi della collettività.

? Cosa sapere Enza Amato respinge la cessione del servizio idrico a privati dopo la protesta del 21 aprile.. Il Comune di Napoli conferma la gestione pubblica tramite l'ente Abc seguendo Manfredi.. Enza Amato, presidente del Consiglio comunale di Napoli, ha respinto con fermezza ogni ipotesi di cessione del servizio idrico a privati, rispondendo alle tensioni nate lo scorso 21 aprile con la protesta dei comitati per l’acqua pubblica davanti all’assemblea civica. La questione, che ha protagonisti figure come il sacerdote Alex Zanotelli e l’attivista Alberto Lucarelli, si è accesa attorno al modello gestionale dell’ente Abc. La Presidente del Consiglio ha voluto chiarire che non esiste alcuna pianificazione o iniziativa in corso volta a privatizzare le risorse idriche della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acqua a Napoli: il Comune blocca i privati e difende l’Abc

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