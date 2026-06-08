Un uomo di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri mentre spacciava droga nella sua abitazione, dove si trovava ai domiciliari. Durante l’intervento sono stati sequestrati hashish, cocaina e materiali utilizzati per il confezionamento. L’arresto è stato effettuato senza che l’indagato potesse opporsi. La perquisizione ha portato anche al sequestro di strumenti e sostanze legate all’attività di spaccio. L’uomo è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Scoperto mentre spacciava ai domiciliari: sequestrati hashish, cocaina e materiale per il confezionamento. Il 26enne è stato arrestato e trasferito in carcere.. I Carabinieri della stazione Napoli Marianella hanno arrestato per spaccio di droga G.G., 26enne di Marianella. I militari sono entrati nell’abitazione dell’uomo dove sta scontando gli arresti domiciliari. Nella cucina il 26enne era in compagnia di un altro ragazzo, poi rivelatosi cliente, mentre preparava diverse dosi di stupefacente. Saranno quasi 140 grammi di droga tra hashish e cocaina quelli rinvenuti e sequestrati. Trovati anche 420 euro, un bilancino e 2 coltelli intrisi di sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Puntomagazine.it - Napoli: Pusher mentre è ai domiciliari. Carabinieri arrestano 26enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli, spari contro caserma carabinieri: arrestato 21enne

Notizie e thread social correlati

Picchia la convivente mentre è ai domiciliari, i carabinieri lo arrestano e lo rinchiudono in carcereUn 38enne del Casertano, già agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai Carabinieri di Lusciano dopo aver aggredito la convivente.

Napoli Fuorigrotta: Pusher recidivi. Carabinieri arrestano 28enne due volte in 9 giorniA Napoli Fuorigotta, un uomo di 28 anni è stato arrestato due volte in meno di due settimane dai carabinieri.

Temi più discussi: Napoli, presa la nonna pusher: ha 88 anni. Nella sua casa cocaina, tirapugni e un quaderno con la contabilità dello spaccio; Spaccio all'Arenella, arrestato pusher: sorpreso mentre vende cocaina; Pusher incensurato bloccato dai carabinieri a Gragnano; In quella casa c'è troppo viavai, polizia scopre piazza di spaccio: quasi 5 chili di droga sequestrati nel Casertano.

Napoli: Pusher mentre è ai domiciliari. Carabinieri arrestano 26enne - x.com

Napoli, pusher in casa ai domiciliari: preso 26enne a MarianellaI carabinieri di Napoli Marianella arrestano un giovane spacciatore sorpreso a preparare dosi di hashish e cocaina nell'abitazione dove era agli arresti domiciliari. cronachedellacampania.it

Napoli, arrestato il centauro pusher dell’ArenellaNapoli - Un passaggio di denaro e una bustina scambiati in pochi secondi, in piedi accanto a un’auto. È la scena che ha fatto scattare ... cronachedellacampania.it