Napoli Fuorigrotta | Pusher recidivi Carabinieri arrestano 28enne due volte in 9 giorni

A Napoli Fuorigotta, un uomo di 28 anni è stato arrestato due volte in meno di due settimane dai carabinieri. La prima volta, il 17 marzo, è stato fermato con della cocaina nel parcheggio di un supermercato e trovata anche in casa. Dopo pochi giorni, è stato nuovamente arrestato mentre si trovava nel medesimo parcheggio, sempre con sostanze stupefacenti.

Fermato dai carabinieri con cocaina nel parcheggio di un supermercato: droga anche in casa. Lo scorso 17 marzo è stato arrestato per droga. “Per lui la misura cautelare dell’obbligo di firma”. A distanza di neanche 10 giorni ci ricasca e per lui un altro arresto. Parliamo del 28enne V. A. Quartiere Fuorigrotta, via Diocleziano. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bagnoli notano il 28enne nel parcheggio di un supermercato. L’uomo viene fermato e perquisito. Nelle sue tasche una dose di cocaina. Il controllo viene esteso anche nell’abitazione del 28enne e lì i militari trovano altre 4 dosi della stessa sostanza. L’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli Fuorigrotta: Pusher recidivi. Carabinieri arrestano 28enne due volte in 9 giorni Articoli correlati Napoli – Fuorigrotta: spaccio nei giardini pubblici. Carabinieri arrestano 28enneControllo antidroga in via Cocchia: 28enne fermato con dosi pronte alla vendita e contanti, scatta l’arresto. Costiera Sorrentina: carabinieri arrestano 31enne due volte in due giorniSorrento e Meta, arrestato due volte nello stesso giorno: 31enne fermato prima per il furto di un monopattino e poi di una e-bike. Napoli. Blitz contro la camorra che si rigenera: raffica di arresti e denunce Una selezione di notizie su Napoli Fuorigrotta Pusher recidivi: carabinieri arrestano 28enne due volte in 9 giorniE' accaduto a Napoli nel quartiere Fuorigrotta ... msn.com Napoli, furto di catalizzatori a Fuorigrotta e Bagnoli. Un padre denuncia: «Un disagio enorme»Nella serata di ieri, ancora un episodio di microcriminalità a Napoli, questa volta ai danni di un tifoso che aveva semplicemente parcheggiato l’auto, una FIAT Panda, per assistere alla partita del ... ilmattino.it